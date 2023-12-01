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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Абрамов покинул «Куньлунь». Форвард не набрал очков в 6 матчах сезона

В шести матчах в этом сезоне форвард не набрал очков. Абрамов уже представлял «Куньлунь» в сезоне-2021/22, сыграв 21 матча и набрав 6 (3+3) очков.

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