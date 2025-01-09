В Курской области русский боец записал предсмертное видео, но его удалось спасти

Солдат обращается к товарищам с напутствием, призывая их не сдаваться и бороться до конца.Русский солдат, получивший тяжелые ранения, записал прощальное видео перед отражением атаки украинских войск в Курской области, считая, что не выживет.
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