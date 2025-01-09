Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Надо просто расстрелять пару тройку тех кто не знает как получить реальные деньги с Индии только и всего. И у них оче...За релокантами и ...
  • Александр Жигилий
    Для таких исследователей есть хорошая народная мудрость-"Минуйте смелость это от невежества!" и еще одна -"Нельзя быт...«Не будите то, чт...
  • Наталья Котельникова
    Да, но цены то растут каждый день, каждый час! А пенсию индексируют один раз в год и совершенно не на эти цифры, кото...Пенсионеров в Рос...

В Курской области русский боец записал предсмертное видео, но его удалось спасти

В Курской области русский боец записал предсмертное видео, но его удалось спасти

Солдат обращается к товарищам с напутствием, призывая их не сдаваться и бороться до конца.Русский солдат, получивший тяжелые ранения, записал прощальное видео перед отражением атаки украинских войск в Курской области, считая, что не выживет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Слава Богу🙏Пусть выздоровливает теперь❤️🙏С БОГОМ🙏
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх