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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Челябинские семьи скупают маленькие квартиры после того, как их запретили строить в Москве. Инфографика

В Челябинске за десять дней после объявления инициативы про запрет на строительство маленьких квартир в Москве на первичном рынке жилья интерес к таким объектам повысился на 33%, а на вторичном рынке жилья на 3%.

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