Челябинские семьи скупают маленькие квартиры после того, как их запретили строить в Москве. Инфографика

В Челябинске за десять дней после объявления инициативы про запрет на строительство маленьких квартир в Москве на первичном рынке жилья интерес к таким объектам повысился на 33%, а на вторичном рынке жилья на 3%.
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