Собянин утвердил постоянные выплаты на приобретение льготных лекарств

Со следующего года в Москве решено сделать постоянными компенсационные выплаты на самостоятельное приобретение льготных лекарственных препаратов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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