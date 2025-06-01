Иркутская область «Это какой уже, одиннадцатый?» В Усолье-Сибирском (Иркутская область) местные заявили о массовой атаке БПЛА.
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Иркутская область «Это какой уже, одиннадцатый?» В Усолье-Сибирском (Иркутская область) местные заявили о массовой атаке БПЛА.
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