Сотрудники полиции Северной Осетии выявили два факта мошенничества при получении детских пособий на общую сумму свыше 1,6 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу выявили два факта хищения бюджетных средств при получении социальных выплат на детей.
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