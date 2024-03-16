Предвыборный ход Путина ценой 5 миллиардов

ПРОСТО О СЛОЖНОМ Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, который хоть и опоздал на пару лет, но всё равно явился важным в аспекте противостояния России Западу на информационном фронте.
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