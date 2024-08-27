В Госдуме рассказали о льготах для многодетных семей к 1 сентября

К 1 сентября почти по всех субъектах РФ была проведена работа с региональными законами, после которой власти решили поддержать многодетные семьи к началу учебного года, хотя федеральные нормы на такой случай отсутствуют.
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