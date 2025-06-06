В Белом доме заявили, что США сохраняют интерес к экономике Китая

Телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином прошли в конструктивной и позитивной атмосфере, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.
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