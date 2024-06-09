Матч-реванш Махачева и Оливейры может состояться в ноябре

Матч-реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой может состояться уже в следующем году. Президент UFC Дана Уайт и его заместитель Хантер Кэмпбелл предлагали провести этот бой на турнире UFC 295 в ноябре этого года, но из этого ничего не вышло из-за переноса другого боя.
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