Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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За ловлю нейтрино во льдах Антарктиды дали нобелевскую премию по физике

За ловлю нейтрино во льдах Антарктиды дали нобелевскую премию по физике

Профессор Университета Висконсин-Мэдисон (США) Фрэнсис Халзен (Halzen) стал лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года «за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения»Профессор Университета Висконсин-Мэдисон (США) Фрэнсис Халзен, лауреат Нобелевской премии по физике 2026 года.

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