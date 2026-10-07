За ловлю нейтрино во льдах Антарктиды дали нобелевскую премию по физике

Профессор Университета Висконсин-Мэдисон (США) Фрэнсис Халзен (Halzen) стал лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года «за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения»Профессор Университета Висконсин-Мэдисон (США) Фрэнсис Халзен, лауреат Нобелевской премии по физике 2026 года.
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