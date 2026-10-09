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От «Призрака» и «Т-34» до уголовного дела: как Семён Трескунов сменил имя на Сэм

От «Призрака» и «Т-34» до уголовного дела: как Семён Трескунов сменил имя на Сэм

Семёну Трескунову* 26 лет. Живёт он в Барселоне и просит называть себя короче — Сэм. За плечами — развод, родные, которые отказались иметь с ним дело, и федеральный розыск на родине.

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