От «Призрака» и «Т-34» до уголовного дела: как Семён Трескунов сменил имя на Сэм

Семёну Трескунову* 26 лет. Живёт он в Барселоне и просит называть себя короче — Сэм. За плечами — развод, родные, которые отказались иметь с ним дело, и федеральный розыск на родине.
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