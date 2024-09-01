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А понимают ли либералы, о чём говорят? Кто и зачем требует от России "всеобщего покаяния"

А понимают ли либералы, о чём говорят? Кто и зачем требует от России "всеобщего покаяния"

(чмошники визжат) ----------------------------------------------------------------------------------- Сложно найти в либеральных речах после 24 февраля 2022 года более часто адресуемое русскому народу слово, нежели "покаяние".

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