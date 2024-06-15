Новейший шпионский дрон ВМС США подал сигнал бедствия над Черным морем

Новейший шпионский дрон ВМС США подал сигнал бедствия над Черным моремНовейший дрон-разведчик ВМС США MQ-4C Triton, впервые замеченный накануне у берегов Крыма и краснодарского края, подал сигнал бедствия.
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