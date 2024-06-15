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Новейший шпионский дрон ВМС США подал сигнал бедствия над Черным морем

Новейший шпионский дрон ВМС США подал сигнал бедствия над Черным морем

Новейший шпионский дрон ВМС США подал сигнал бедствия над Черным моремНовейший дрон-разведчик ВМС США MQ-4C Triton, впервые замеченный накануне у берегов Крыма и краснодарского края, подал сигнал бедствия.

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