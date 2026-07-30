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Виталий Петров об обгоне от Ферстаппена: «Хэмилтон мог показать: мальчик, вставай снаружи и жди, пока я проеду поворот»

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров проанализировал обгон со стороны пилота « Ред Булл » Макса Ферстаппена на представителя « Феррари » Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии.

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