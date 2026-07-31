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Аргументы недели

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Председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов поручил проверить бывшего судью из Новороссийска на предмет коррупции

Председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов поручил проверить бывшего судью из Новороссийска на предмет коррупции

По поручению председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова в прокуратуру направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении экс-судьи районного суда Новороссийска Манолиса Керасова.

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