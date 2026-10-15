Из Лондона он набрался смелости и продолжил угрожать. Он заявил, что Украина продолжит бить по российским НПЗ.
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вздернуть гниду
Когда Зеленскому было обещано, что его не будут ликвидировать, он был ещё избранным президентом. Сейчас же он уже больше двух лет как не президент, он самозванец. Так что обещание уже не потеряло силу. Само это дерьмо не уйдёт. Так что, наверное, пора приступить к ликвидации зелёной гниды.