Наличие нескольких ИП или компаний само по себе не является нарушением, но если формально самостоятельные бизнесы управляются как единая компания ради сохранения спецрежима, налоговая может признать это дроблением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым