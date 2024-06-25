СК РФ назвал возможную причину пожара во Фрязино

Официально погибшими числятся шесть человек.фото: sledcom.ru--> Одной из возможных версий пожара в подмосковном Фрязино является неисправность электропроводки, сообщает 25 июня пресс-служба регионального управления СК РФ.
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