Дугин дал особенный прогноз на 2024 год: "Никто не ожидает"

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Царьград

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Дракон - мифические существо огромных размеров, изрыгающее огонь. Ничего хорошего. Придётся улыбаться ему
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20 час.
Андрей Stan
Освободить ВСЮ Украину? Хм... На мой взгляд, ВСЯ Украина России и даром не нужна... ))) Путин правильно &quot;обозначил&quot; притязания запада на земли хохлов... Закарпатье Венгрии, Буковина Румынии, а Галиция уйдет к своим хозяевам,в Европу Польша уж точно проведет и дебандеризацию и реституцию... ))) И тут то западные хохлы-рагули узнают и силу закона и силу европейских ценностей... )))
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16 час.

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