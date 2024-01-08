Дугин дал особенный прогноз на 2024 год: "Никто не ожидает"

Андрей Stan

Освободить ВСЮ Украину? Хм... На мой взгляд, ВСЯ Украина России и даром не нужна... ))) Путин правильно "обозначил" притязания запада на земли хохлов... Закарпатье Венгрии, Буковина Румынии, а Галиция уйдет к своим хозяевам,в Европу Польша уж точно проведет и дебандеризацию и реституцию... ))) И тут то западные хохлы-рагули узнают и силу закона и силу европейских ценностей... )))