Британский экс-замминистра Гвинн избежал наказания за скандал в мессенджере

Эндрю Гвинн, уволенный из-за оскорблений в WhatsApp, избежал полицейского наказания. Несмотря на закрытие дела в полиции Манчестера, парламент продолжает расследование в отношении его оскорбительных комментариев в мессенджере.
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