Юрий Кот: Прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки лётчика Чкалова

Против правнучки лётчика Чкалова, Дарьи Богдановой, предложившей нанести ядерный удар по РФ, возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.
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