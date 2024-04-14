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Юрий Кот: Прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки лётчика Чкалова

Юрий Кот: Прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки лётчика Чкалова

Против правнучки лётчика Чкалова, Дарьи Богдановой, предложившей нанести ядерный удар по РФ, возбудили уголовное дело за призывы к терроризму.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Н Е Т !  Это правнучка отдыхает на природе своего прадеда. ДА- он был &quot;сорвиголова&quot;, бухарик за штурвалом под мостом, где гуляли трезвые граждане.... Современники вспоминают, что только Сталин спасал его от расстрельного трибунала...
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9 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Чкалов, в силу его характера, проклял бы внучку...и отрекся от нее....
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9 час.
владимир серегин
дебил
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8 час.

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