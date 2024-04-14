Юрий Кот: Прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки лётчика Чкалова

Александр Николаевич

Н Е Т ! Это правнучка отдыхает на природе своего прадеда. ДА- он был "сорвиголова", бухарик за штурвалом под мостом, где гуляли трезвые граждане.... Современники вспоминают, что только Сталин спасал его от расстрельного трибунала...