Вопрос к особо продвинутым: есть ли свет в конце IT-тоннеля? Цифровизация.RUКлинч, в который вошла Россия с Западом, оказался особенно чувствительным в высокотехнологичных сферах, в том числе в IT-сфере.
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Вопрос к особо продвинутым: есть ли свет в конце IT-тоннеля? Цифровизация.RUКлинч, в который вошла Россия с Западом, оказался особенно чувствительным в высокотехнологичных сферах, в том числе в IT-сфере.
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