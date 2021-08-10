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Победительница "Холостяка" Ульянова в ультра-мини задрала ногу к потолку и свалилась со стола: неловкие кадры

Победительница "Холостяка" Ульянова в ультра-мини задрала ногу к потолку и свалилась со стола: неловкие кадры

Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова показала неловкий момент из вечерних развлечений  Девушка стала популярна в Инстаграм после завершения «Холостяка», причем Даша не стала прекращать ведение своей страницы так, как ей нравится.

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