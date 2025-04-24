Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).