"Расслабьтесь!": Астролог поразила своим прогнозом - и смешно, и грустно

Астролог рассказала, каким знакам зодиака зеркальная дата принесёт удачу.По словам нумеролога и астролога Галины Несмеловой, эксперты рекомендуют день святых Евлампии и Евлампия - 23 октября - провести в мыслях о лучшем.
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