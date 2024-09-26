Энтузиаст «оживил» персонажей «Наруто» — Сакура и Цунадэ стали горячими кра...

Энтузиаст «оживил» персонажей «Наруто» — Сакура и Цунадэ стали горячими красоткамиЭнтузиаст с ником NightsRadiant воспользовался нейросетью Midjourney, чтобы увидеть, как могли бы выглядеть персонажи аниме и манги «Наруто» в реальной жизни.