Энтузиаст «оживил» персонажей «Наруто» — Сакура и Цунадэ стали горячими кра...

Энтузиаст «оживил» персонажей «Наруто» — Сакура и Цунадэ стали горячими красоткамиЭнтузиаст с ником NightsRadiant воспользовался нейросетью Midjourney, чтобы увидеть, как могли бы выглядеть персонажи аниме и манги «Наруто» в реальной жизни.
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