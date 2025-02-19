"Все сейчас лечат": Лисовец прервал молчание о раке

Телеведущий Владислав Лисовец подтвердил, что у него нашли онкологическое заболевание. Однако знаменитость не унывает – он полон решимости победить недуг и возлагает большие надежды на отечественную медицину.
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