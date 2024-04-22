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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Американцы санкционировали, санкционировали, да не высанкционировали нашу нефтянку

Американцы санкционировали, санкционировали, да не высанкционировали нашу нефтянку

Казалось бы, чего проще справиться с Россией - лишить её доходов от продажи нефти. Американцы ведь приказали всему коллективному западу (Ko3а) терпеть все лишения, которые будут прилетать от могучего мужика Бумеранга.

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