Американцы санкционировали, санкционировали, да не высанкционировали нашу нефтянку

Казалось бы, чего проще справиться с Россией - лишить её доходов от продажи нефти. Американцы ведь приказали всему коллективному западу (Ko3а) терпеть все лишения, которые будут прилетать от могучего мужика Бумеранга.
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