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Царьград

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MASH: Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

MASH: Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

Блиновская уверяет, что всему виной ПВО.Как ранее сообщал «Царьград», блогеру Елене Блиновской запрещено пользоваться связью и покидать свой дом под Истрой, однако ее подозревают в нарушении домашнего ареста, под которым она находится до 26 января 2024 года.

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