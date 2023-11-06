MASH: Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

Блиновская уверяет, что всему виной ПВО.Как ранее сообщал «Царьград», блогеру Елене Блиновской запрещено пользоваться связью и покидать свой дом под Истрой, однако ее подозревают в нарушении домашнего ареста, под которым она находится до 26 января 2024 года.