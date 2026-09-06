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Аэропорт Бали отменил более 10 рейсов из-за извержения

Аэропорт Бали отменил более 10 рейсов из-за извержения

Воздушная гавань продолжает работать в штатном режимеМеждународный аэропорт имени Нгурах-Рая на Бали отменил более десяти рейсов на фоне продолжающегося извержения вулкана Анак-Кракатау.

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