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Каждый третий россиянин заявил, что у него нет места для уединения в квартире

Каждый третий россиянин заявил, что у него нет места для уединения в квартире

У каждого третьего опрошенного россиянина нет места для уединения в квартире. Об этом «Газете.Ru» рассказала Группа Родина.

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