Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Хорошо сказано!  И с юмором.Неудобные вопросы
  • Константин Беляев
    "7. Когда американские суда через Панамский канал бесплатно начнут плавать?"  Суда ходят, идиот.Неудобные вопросы
  • Семен Демин
    Это естественно.iportal24, Чехия ...

iportal24, Чехия Миссия выполнена: США проложили путь к катастрофе Европы

iportal24, Чехия Миссия выполнена: США проложили путь к катастрофе Европы

США свою миссию выполнили — втянули Европу в непримиримую вражду с Россией. Причиной раздора стал конфликт на Украине, пишет iportaL24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Фашиствующая Гейропа подписывается под любые сатанинские программы уничтожения человечества. Эта самая отсталая общность на планете... по причине того, что у руля там стоят пидоры и прошмандовки...
Ответить
15 час.
Татьяна Решетняк
не хотелось бы обижать женщин ,но вы посмотрите, страны где руководят женщины или типа женщины, легко управляются США,
Ответить
14 час.
Семен Демин
Это естественно.
Ответить
6 час.
наверх