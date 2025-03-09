США свою миссию выполнили — втянули Европу в непримиримую вражду с Россией. Причиной раздора стал конфликт на Украине, пишет iportaL24.
iportal24, Чехия Миссия выполнена: США проложили путь к катастрофе Европы
Комментарии
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Леонид Руси
Фашиствующая Гейропа подписывается под любые сатанинские программы уничтожения человечества. Эта самая отсталая общность на планете... по причине того, что у руля там стоят пидоры и прошмандовки...
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15 час.
Татьяна Решетняк
не хотелось бы обижать женщин ,но вы посмотрите, страны где руководят женщины или типа женщины, легко управляются США,
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14 час.
Семен Демин
Это естественно.
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6 час.
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