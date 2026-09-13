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Командир британских войск в Эстонии выразил готовность воевать с Россией

Командир британских войск в Эстонии выразил готовность воевать с Россией

Готовность немедленно вступить в бой с российскими войсками выразил командующий британским контингентом в Эстонии бригадный генерал Джейми Маррей, 13 сентября сообщает ERR.

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