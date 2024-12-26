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Япония пустила «антиковидные» фонды на создание производства 2-нм чипов, и н...

Япония пустила «антиковидные» фонды на создание производства 2-нм чипов, и н...

Япония пустила «антиковидные» фонды на создание производства 2-нм чипов, и не всем это понравилосьЯпонское правительство столкнулось с критикой своего решения о финансировании местного производителя полупроводников Rapidus, которому необходимо 32 млрд долларов на запуск завода по производству чипов с использованием 2-нм техпроцесса.

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