Япония пустила «антиковидные» фонды на создание производства 2-нм чипов, и н...

Япония пустила «антиковидные» фонды на создание производства 2-нм чипов, и не всем это понравилосьЯпонское правительство столкнулось с критикой своего решения о финансировании местного производителя полупроводников Rapidus, которому необходимо 32 млрд долларов на запуск завода по производству чипов с использованием 2-нм техпроцесса.