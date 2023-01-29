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Леброн Джеймс – о судейской ошибке в матче с «Бостоном»: «Я этого не понимаю»

Леброн Джеймс – о судейской ошибке в матче с «Бостоном»: «Я этого не понимаю»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал судейскую ошибку в концовке основного времени матча против «Бостона» (121:126 ОТ).

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