La Jornada: Нападение на футбольном матче в Мексике унесло жизнь

В мексиканском городе Сан-Франсиско-дель-Ринкон, штат Гуанахуато, вооруженное нападение на футбольном матче привело к гибели одного человека и ранениям шести других.
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