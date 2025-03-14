«Шум в ушах и мурашки по всему телу»: невролог НМИЦ им. Приорова рассказала о шейной мигрени

Многие годами живут с шейной мигренью, даже не подозревая о своем заболевании. Симптомы настолько ни на что не похожи, что даже некоторые врачи не могут распознать шейную мигрень, путая ее с другими болезнями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии