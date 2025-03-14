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«Шум в ушах и мурашки по всему телу»: невролог НМИЦ им. Приорова рассказала о шейной мигрени

«Шум в ушах и мурашки по всему телу»: невролог НМИЦ им. Приорова рассказала о шейной мигрени

Многие годами живут с шейной мигренью, даже не подозревая о своем заболевании. Симптомы настолько ни на что не похожи, что даже некоторые врачи не могут распознать шейную мигрень, путая ее с другими болезнями.

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