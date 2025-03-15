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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар о травме перед матчами сборной: «Казалось, возвращение было так близко, но, к сожалению, я не смогу надеть самую тяжелую футболку в мире»

33-летний форвард «Сантоса» был включен в состав бразильцев на мартовские матчи с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026, но из-за травмы не сможет принять в них участие.

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