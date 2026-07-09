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Наука и Техника

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Стальной купол холодной войны: как КС-19 изменила правила игры в стратосфере

Стальной купол холодной войны: как КС-19 изменила правила игры в стратосфере

Август 1945-го разделил мир на до и после. Помню, как впервые осознала масштаб угрозы, изучая архивные документы той поры: грохот ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки был не просто трагедией — он стал беззвучным ультиматумом.

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