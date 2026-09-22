Собянин: 440 семей переезжают в новостройку на Рязанском проспекте по реновации

Горяйновы переехали в новую квартиру всего пару дней назад. И пока расставляют мебель. Начали с просторной, светлой кухни, ведь в старой хрущевке даже развернуться было негде.
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