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Собянин: 440 семей переезжают в новостройку на Рязанском проспекте по реновации

Собянин: 440 семей переезжают в новостройку на Рязанском проспекте по реновации

Горяйновы переехали в новую квартиру всего пару дней назад. И пока расставляют мебель. Начали с просторной, светлой кухни, ведь в старой хрущевке даже развернуться было негде.

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