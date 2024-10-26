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В ДЭУ-72 прошло торжество по случаю профессионального праздника. Рассказываем, как это было.

В ДЭУ-72 прошло торжество по случаю профессионального праздника. Рассказываем, как это было.

В последнее воскресенье октября в нашей стране отмечается День автомобилиста и дорожника. Это праздник профессионалов, которые ежедневно перевозят грузы и пассажиров, обеспечивают содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны.

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