В ДЭУ-72 прошло торжество по случаю профессионального праздника. Рассказываем, как это было.

В последнее воскресенье октября в нашей стране отмечается День автомобилиста и дорожника. Это праздник профессионалов, которые ежедневно перевозят грузы и пассажиров, обеспечивают содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны.
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