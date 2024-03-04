Средний кредитный лимит по картам в январе достиг минимума с апреля 2022 года

За январь было выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом до 202,8 млрд рублей, что на 22% меньше чем годом ранее или на 37% — от декабря 2023 года, пишет “Коммерсант” со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).