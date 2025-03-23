Климатолог связал сокращение зимнего периода в России с глобальным потеплением

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с RT отметил, что сокращение зимнего периода в России связано с глобальным изменением климата, в частности, с потеплением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии