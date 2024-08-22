Европейские самосанкции: Германия на грани банкротства, далее везде

Инфляция и рост цен – лишь одна из сторон прогрессирующих проблем европейской промышленности По данным Германской торгово-промышленной палаты – Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), – 51% промышленных предприятий в стране готовы или уже планируют релокацию производства за переделы ЕС.
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