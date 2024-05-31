Когда гибрид дешевле обычной бензиновой версии. Представлен Toyota Highlander 2024

Совместное предприятие GAC Toyota представило в Китае обновленный кроссовер Highlander — модель 2024 года не изменилась внешне, но получила новые материалы отделки, более крупные экраны (их два с диагональю 12,3 дюйма) и доработанную медиасистему на базе SoC Snapdragon 8155 с 12 ГБ оперативной памяти.