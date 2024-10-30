Tages-Anzeiger: министр энергетики Швейцарии Решти поддержал Трампа

Член Федерального совета (правительства) Швейцарии, министр охраны окружающей среды, энергетики, транспорта и связи Альберт Решти поддержал кандидатуру Дональда Трампа в качестве следующего президента Соединенных Штатов из-за его стремления закончить конфликт на Украине.
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