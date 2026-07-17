Россия виновата во всем плохом, что происходит в Штатах, – бывший замгоссекретаря США

Россия хочет ослабить США, поэтому все проблемы, которые возникают у Штатов, связаны с РФ. Об этом в ходе дискуссии в Аспенском институте заявил бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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