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Погода на неделю в Израиле: тепло не по-осеннему

Погода на неделю в Израиле: тепло не по-осеннему

На этой неделе в Израиле ожидается «однотипная» погода на протяжении всех семи дней. В приморской полосе (от Рош ха-Никры до Рафиаха) температура будет держаться на том же уровне, что и в конце сентября – 27-28 градусов тепла.

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