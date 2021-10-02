Погода на неделю в Израиле: тепло не по-осеннему

На этой неделе в Израиле ожидается «однотипная» погода на протяжении всех семи дней. В приморской полосе (от Рош ха-Никры до Рафиаха) температура будет держаться на том же уровне, что и в конце сентября – 27-28 градусов тепла.
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