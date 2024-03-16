Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    ужас,сколько же у нас продажныих дебиловНеужели это и ест...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://www.youtube.com/watch?v=AI_zw3h09zMПутин блефует?
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот это уже РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА РОССИИ. Но ОНИ ждут, что ПУТИН ударит по Украине.Поэтому надо НАШИМ ПОДУМАТЬ НО КОМУ БИТЬ...Путин блефует?

Шойгу заявляет о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье

Шойгу заявляет о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье

Зарубин: Путин поручил заменить срочников до атак на регионы из-за разведданных Зарубин со слов Шойгу заявил, что из-за полученных за две недели до попыток прорыва границы данных об этих планах Путин приказал сменить проходящих в подвергшимся атакам регионах службу срочников на спецназ и контрактников Российская разведка за две недели до попыток украинских сил перейти границу получила информацию о таких планах, на этом основании президент Владимир Путин приказал отвести из этих районов те подразделения, где проходят службу срочники, заявил журналист Павел Зарубин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх